原本乏人問津的古巴重炮普伊（Yasiel Puig）終於找到新東家，《大聯盟官網》報導，普伊將加盟亞特蘭大勇士隊，補強外野與打擊火力，只要通過體檢和新冠肺炎檢測就可加入球隊。

普伊格當年從古巴叛逃，後來在2013年加盟道奇隊，一度備受注目。在道奇待了6個球季後他被交易至紅人隊，2019年球季中再被送到印地安人隊。去年合計打擊率2成67、24轟、打點84分、攻擊指數0.785，表現有一定水準。

普伊的棒球才華毋庸置疑，但個性比較自我，偶爾會造成管理上的困擾，讓球團頭痛。之前傳出如果無法留在大聯盟，他可能會去韓國職棒；後來馬林魚、金鶯隊對他有興趣，不料最後卻是加盟勇士隊。

國聯東區勁旅勇士隊去年球季後簽下歐蘇納，但外野深度仍感不足，加上老將馬凱奇斯退出賽季，更是拉警報，於是給了普伊機會。普伊可攻可守相當全面，今年國聯也會採取DH制，歐蘇納可轉任DH，勇士打線會更完整。

(中時 )