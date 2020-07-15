監察院長被提名人陳菊昨天在國民黨強烈杯葛下，終究沒上備詢台，對此，陳菊昨在臉書重申已退出民進黨，並表示盼扮演最後一任監察院長，憲改工作結束後，將完成民主老兵的最後任務，光榮離開。對此，前民進黨立委林濁水提及立法院的邏輯，並表示「怪事雖年年有，這樁卻空前，只是有國民黨在，不知會不會絕後」。

立法院昨審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍委強烈杯葛，阻止陳菊進入議場備詢，與綠委爆發激烈衝突，藍委最終攻占主席台，陳菊無功而返，提前離去，立法院昨天空轉一整天。民進黨團總召柯建銘曾表示，若對陳菊有意見，就把她問倒，這才是正確方向，國民黨氣勢現在變到如此，應該思考如何更有戰略更有謀略從廢墟中站起來，贏得人民的信任才是辦法，用對抗佔領主席台、不讓陳菊進立法院、一下找黑衣人，都不是很好，請國民黨三思。

林濁水則在臉書指出，立法院的邏輯是，在野黨只要捕到風捉到影，一定千方百計逼官員上備詢台追殺；而官員一旦出阰漏一定千方百計閃。然而，現在在野黨說陳菊問題三簍筐，卻反而千方百計阻止她上備詢台接受拷問，而民進黨努力護送她上台。他直言，怪事雖年年有，這樁卻空前，只是有國民黨在，不知會不會絕後。

網友則表示「國民黨 、民眾黨做法可以不同但是要程序合理合法，阻擋問題很多的陳菊被質詢，是心虛造謠或不懂正當程序?」、「高雄市議會國民黨議員佔多數卻不敢讓韓國瑜上台備詢，立法院民進黨佔多數要讓陳菊上台備詢，結果國民黨立委不敢質詢，把質詢台給推倒」、「國民黨不消滅台灣沒機會」。

(中時電子報)