桃園成功路郵局依領取份數祭出分層分流機制，更出動13窗口同時齊發疏散人潮。(蔡依珍攝)

陳小姐家有3名幼童，很開心政府發放三倍券，減輕經濟壓力。(蔡依珍攝)

民眾領到三倍券開心拆封細數。(蔡依珍攝)

三倍券開賣，桃園市最大的成功路郵局，嚴陣以待，不但依領取份數祭出分層分流機制，更出動13窗口同時齊發疏散人潮，8點一到先貼心讓排隊民眾入內吹冷氣，開賣前已有逾200人等著領券，黃姓婦人凌晨4點半就來排隊拔得頭籌樂開懷，桃園郵局局長薛門騫說，實測平均45秒至60秒就能領取，全市也出動1325名服務人員和440個專辦櫃檯，預估可發放6萬份。

桃園火車站前的桃園成功路郵局，是「桃園第一局」，一早就湧現排隊人潮，不到8點已被長長人龍包圍，局方嚴陣以待，以紅龍拉出排隊動線，8點就開放民眾入內領取號碼牌、疏散外頭人潮，並依領取件數分流，1樓領單份、2樓領2份以上，薛門騫說，原預估每人要2分半，但實測發現每人平均45到60秒鐘就能領到，開賣半小時即疏散排隊人潮，他預估午間可能會有另一波人潮。

陳小姐7點不到就來排隊，她說家有1名6歲、2名3歲幼童，小朋友綁數位限制多，且家中民生用品需求大，暑假到了也計畫出遊，領取實體券方便且能備而不用，很開心政府發放三倍券，減輕經濟壓力。

另有名老先生原本開心排隊領券，笑言：「老人沒錢啦，現領才能立刻用！」還說孩子都在高雄，但郵局人員插卡後發現已有家人幫忙綁定數位式，因此請他再跟家人聯繫討論領取方式。

薛門騫說，桃園轄內共92間支局開賣振興三倍券，投入1325名人力、開設440個專辦櫃檯，另郵務也有105台，共545台機器可以作業，預估首日全桃園作業量能可達6萬份，他也提到18日周六會加班發放、預估單日可達9萬份，首4日應能服務24萬人次。

薛門騫也提到，郵局也有友善服務櫃檯和大宗領取貼心服務，6份以上就可先留卡、專人服務後再通知返回領取，省去排隊時間，另像是榮民服務處桃園服務處服務逾2000名榮民，郵局也放寬讓組長輔導員收件後上門代領，省去銀髮長輩舟車勞動的時間，他也感謝桃園警方全程護守，讓發放作業更為順利。

(中時 )