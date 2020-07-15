台中市警察局第三分局14日在四育國中舉辦「拒菸反毒逗陣來-籃球嘉年華」，吸引超過200多位國、高中學生參加。整個活動在反毒、法治教育宣導及有獎徵答穿插串場下，顯得熱鬧、知性十足。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警察局第三分局14日在四育國中舉辦「拒菸反毒逗陣來-籃球嘉年華」，吸引超過200多位國、高中學生參加。本次活動邀請全國108學年度高中籃球甲級聯賽(HBL)強隊「東山高中籃球隊」與反毒大使邱子軒與會參加，盼藉由籃球運動，讓青年學子展現自我，培養健全發展的身心，達到預防青少年犯罪效果。

台中市警察局第三分局表示，「拒菸反毒逗陣來-籃球嘉年華」已連續舉辦第2年，受到許多國中學生等年輕朋友的熱烈支持與迴響。這次活動特別邀請到東山高中籃球隊教練廖覎鋕率隊前來，在他帶領下，全國108學年度高中籃球甲級聯賽(HBL)，東山高中男籃一路奮戰，最終拿下殿軍頭銜，讓球隊重返HBL四強之列。

另擔任反毒大使的邱子軒是四育國中畢業傑出校友，於104年四育國中畢業後就讀東山高中，在高二那年拿到他第一件HBL球衣，並成為當時東山高中主力球員，帶領東山高中闖進校史第一次HBL八強行列，獲得第五名的佳績；高三那年更帶領東山晉級HBL四強決賽，前進高中籃球最高殿堂-台北小巨蛋。

由於邱子軒在HBL戰場上優異的表現，107年東山高中畢業獲得美國Snow college的青睞，提供全額籃球獎學金就讀，今年因疫情的衝擊，選擇了台灣就讀義守大學，並加盟台中市夢想家青年隊，為他的籃球之路繼續打拼，三分局邀請他於百忙中擔任反毒大使，並返回母校四育國中鼓勵學弟妹，貢獻一己之力。

台中市三分局長廖國政勉勵在場同學，要擁抱夢想，不畏艱辛，遠離毒品，勇敢向毒品說不；也希望藉由籃球嘉年華活動，希望青年學子在球場上勇於展現自我，培養健全發展的身心，並達到拒絕毒品誘惑及預防犯罪效果。

(中時 )