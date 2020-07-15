為了阻止蔡英文總統提名具有高度爭議性的陳菊出任監察院長，14日上午國民黨立委攻佔了立法院議場，過程中藍綠爆發肢體衝突，事後綠委范雲指控藍委陳雪生過程中用凸起的肚子頂到她的背，構成性騷擾。對此藍委陳玉珍在臉書發文，表示怕熱就不要進廚房，議場抗爭，肢體碰觸在所難免，范雲身為女權主義者，不要濫用自己的性別優勢栽贓別人！

陳玉珍還說，如果范雲這麼不能打，不經碰￼￼￼￼，下回到金門馬祖來，我們來教教她什麼叫做戰鬥不怕死的精神！￼上個戰場就這樣靠北靠母，建議范雲本週五請假好了(週五17日式表定監察院長被提名人表決日，當天藍綠雙方可能會再爆肢體衝突)

至於昨天陳雪生對范雲是否是故意的？從現實客觀體型看，陳雪生身材高大，但肚子也不小，昨天有一度他與同樣肚子不小的民進黨立委蔡易餘面對面站著，兩人肩膀的距離至少有30公分，但彼此凸起的肚子卻已經足以互相接觸貼在一起了。體型因素導致陳雪生縱使沒有刻意貼近別人，肚子卻容易先一步接觸到對方。

(中時 )