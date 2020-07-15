高雄巿長補選15日候選人姓名號次抽籤，民眾黨吳益政抽中2號。（曹明正攝）

高雄巿長補選15日候選人姓名號次抽籤，國民黨李眉蓁由江啟臣、朱立倫陪同。（曹明正攝）

高雄巿長補選15日候選人姓名號次抽籤，民眾黨吳益政抽中2號，比出勝利手勢，喊「陽光經濟、高雄加薪」，民進黨陳其邁抽中籤王1號，喊出「第1名巿長」，國民黨李眉蓁3號則以「巿長投3號，幸福來報到」為口號。

高雄巿長補選將於8月15日投票，高雄巿選委會15日上午10時在鳳山行政中心舉行候選人姓名號次抽籤，藍、綠、白三方大陣仗齊聚，其中李眉蓁還有國民黨主席江啟臣，前主席朱立倫陪同，展現全黨團結氣勢。

(中時 )