高雄巿長補選抽籤 陳其邁抽中「籤王」1號 10:562020/07/15 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄巿長補選15日候選人姓名號次抽籤，民進黨陳其邁抽中1號。（曹明正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿長補選15日候選人姓名號次抽籤，民眾黨吳益政抽中2號。（曹明正攝） 高雄巿長補選15日候選人姓名號次抽籤，國民黨李眉蓁由江啟臣、朱立倫陪同。（曹明正攝） 高雄巿長補選15日候選人姓名號次抽籤，民眾黨吳益政抽中2號，比出勝利手勢，喊「陽光經濟、高雄加薪」，民進黨陳其邁抽中籤王1號，喊出「第1名巿長」，國民黨李眉蓁3號則以「巿長投3號，幸福來報到」為口號。 高雄巿長補選將於8月15日投票，高雄巿選委會15日上午10時在鳳山行政中心舉行候選人姓名號次抽籤，藍、綠、白三方大陣仗齊聚，其中李眉蓁還有國民黨主席江啟臣，前主席朱立倫陪同，展現全黨團結氣勢。 (中時 ) #陳其邁 #李眉蓁 #吳益政 #江啟臣 #朱立倫 也許您會感興趣 政治熱門新聞 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 梁文音離婚 王浩宇開酸！網：你戰場開太多了… - 政治 黃捷說得對？高雄路鋪成這樣 網傻眼：「鳳」真的很難寫！ - 政治 媒體人點名《關鍵》內幕？黃創夏爆10年來秘辛... - 政治 議場玻璃誰敲破的 陳柏惟找到凶手笑了！ - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。