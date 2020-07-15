儼然成為台南市民夏日消暑勝地的台南市河樂廣場，7月18、19日2天將變身藝術殿堂，藉由光影與舞蹈結合的表演藝術，依河樂廣場絕無僅有空間形式，量身打造「光之舞影現代藝術」，帶領觀眾置身唯美深海世界中。

「光之舞影現代藝術」是由擔任河樂廣場開幕演出的 InTW舞影工作室，結合光之藝術家張方禹共同創作的舞碼《Narcosis（深海氮醉）》，此舞作源於該舞團受邀參與海洋環保團體之生態監測航程，將海洋與島嶼的美麗與哀愁以舞作呈現，創作靈感是由臺中梧棲到澎湖，再從澎湖回望臺南安平港這兩個航段所發展出來。

此次演出是以原舞作為基礎，為河樂廣場量身定做、現地創作，在夜間以雷射光藝術，將整個河樂廣場的不規則水域營造成一個彷彿深海般神秘的異次元空間，搭配著河樂原有的迷濛水霧與水面倒映，在光的指引下，舞者帶領大家一路下潛至深海，水、霧、光、舞迷離交融，在彷彿潛水氮醉的微醺氛圍中，訴說著海洋的故事。

都發局長莊德樑表示，河樂廣場現址曾為運河盲段，在大航海時代更是海洋的一部分，《Narcosis（深海氮醉）》這支曾於臺北雙年展、文博會等重要藝文活動演出的舞作，與河樂廣場空間屬性契合，同時表演內容也探索河樂廣場與表演藝術的無限可能，此演出不論在表演藝術或是市民公共空間的運用方式上，都是一大創舉。

台南市長黃偉哲表示，市府為河樂廣場規畫的每場活動都別出心裁，6月底《生命之河．故事舞劇》強調民眾參與，參與民眾對於使用河樂廣場空間的感受回饋將提供廣場未來更適合的發展方向；7月中的《光影之河・光之舞影現代藝術》挑戰聲音及光影的極限，因應廣場特殊的下凹式設計，邀請觀眾從上往下觀看，打破以往由下往上看表演的視角，這場光與美結合的表演將為河樂廣場創造獨特的視覺意象。

「光之舞影現代藝術」於7月18(六)、19(日) 二日晚間19：30各演出一場，免費入場，但觀眾皆須立於地面層欄杆旁往下方水域觀賞，民眾要好好把握機會提早「卡位」。

(中時 )