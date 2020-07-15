華陽吊橋垂吊索更換全面封橋。（無敏菁攝）

華陽吊橋垂吊索更換全面封橋。（無敏菁攝）

華陽吊橋，從華園公園，跨越森森幽谷，聯繫彰化縣立體育館，是彰化縣內唯一人行吊橋，提供民眾休閒運動，欣賞生態美景、落日餘暉，日前安全巡檢發現因垂吊索有生銹情形，彰化縣政府將辦理垂吊索更換及護欄加護網工程，預定施工期間自7月20日起至8月底，施工期間將全面封閉吊橋。

吊橋聯繫了山的彼端，橫跨深谷，形象特別動人，台灣300多座吊橋，超過一半是林枝木建造，有了吊橋大王的美譽，他一生在窮山惡水間搏鬥造橋，橋成卻從不留名，而彰化縣唯一人形吊橋，就是吊橋大王在生前興建最後作品，更多一份紀念意義。

華陽吊橋建於1993年，長77.84公尺、寬1.6公尺、高8公尺，也被稱為情人橋，流傳許多牽手過橋，就情定終生的佳話，且就位在華陽公園內 ，特別可親，從華陽公園走到吊橋，規畫生態步道沿山谷迂迴而建， 綠意森森，也是觀察生態的好地方。

華陽吊橋市雙塔式，每年定期辦理橋樑檢測外，亦會針對檢測結果辦理維護及修繕，以提供民眾安全的通行休憩環境。縣府城觀處表示，施工期間封閉吊橋禁止進入，遊客可由寶山路入口進入華陽公園，會在確保施工品質下，儘速完成，提供更完善安全的休憩空間，施工期間有相關意見可逕向城市暨觀光發展處。聯絡電話：（04）7532789蔡小姐反映。

(中時 )