新冠肺炎疫情全球延燒，被視為能提昇免疫力的益生菌，市場銷量也水漲船高，年銷金額接近50億。被視為史上最強益生菌的黃金克菲爾，每單位活菌數超過500億，上市之後立刻暴紅，由於市場大需求高，經銷利潤又好，就算每天只賣一瓶，一年也可輕鬆賺到20萬，因此吸引許多民眾爭相加入成為個人經銷商。

全球知名的高加索山區長壽村，居民不但平均年齡高達百歲，並且仍然生龍活虎，依據俄國諾貝爾獎得主梅契尼可夫博士研究顯示，人體中胃腸道菌群與健康密切相關，腸道內有害菌增生，是造成衰老的主要原因之一，高加索居民日常食用的克菲爾（kefir）益生菌產品，正是健康長壽的秘訣。

克菲爾菌原含有乳酸菌和酵母菌等十餘種菌類，發酵的食品被高加索居民稱為神賜的食物。（菲采國際提供）

目前已經有許多研究證明，持續攝取克菲爾益生菌或相關發酵產品，能夠促進腸道蠕動與抑制壞菌生長。

由於克菲爾益生菌被視為能帶來健康與長壽的超級食品。大葉大學教授李柏憲團隊與菲采國際公司產學合作，率先開發出「黃金克菲爾」益生菌，並取得專利與通過檢驗。

黃金克菲爾主要是含有的益生菌種類多達10種，每單位活菌數量高達500億，功效遠超過市面上只有20億到100億活菌的產品，因此被視為史上功效最強的益生菌。

克菲爾益生菌產品有益健康，營養師與護理師建議可食用。（菲采國際提供）

黃金克菲爾目前主要透過個人經銷商來銷售，不論是學生想暑假打工、主婦要補貼家用、上班族兼差賺零用錢或退休人士開創事業第二春，都是一個非常好的兼職選擇。

申請成為「黃金克菲爾」的個人經銷商，完全沒有風險，既不用學歷、更不需經驗，不要上班打卡、不用庫存囤貨、不必資金週轉，更不會像傳銷那樣整天拉人頭搞組織。由於市場大、需求高，獎金制度又好，就算每天只銷售一瓶，一年也可輕鬆賺到20萬元，因此吸引許多民眾踴躍加入。

想要了解更多成為「黃金克菲爾」個人經銷商的訊息，請來電洽詢，或官網報名，參加「黃金克菲爾養生講座」，時間為7月18日週六下午2時至4時，地點在台北市萬華區艋舺大道303號中時大樓。報名洽詢專線：0928-117-275韓小姐。

(中時電子報)