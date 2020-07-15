3倍振興券今（15）日起開放購買使用，金門郵局一早就出現排隊人潮，不少人表示「政府變來變去，先拿到手比較安心」，但也有人抱怨從頭到尾很複雜，讓人「看卡霧煞煞!」
緊鄰金城車站，金門當地最大的郵局，早上8時不到就出現排隊人群，大多數是上了年紀的阿公、阿嬤和家庭主婦。郵局工作人員現場發放號碼單，不斷跟陸續來到的民眾說明今天受理800人次，警方也派員在場維持秩序。
民眾抱怨政府開放百姓領幾千元，說要來救經濟，但是整個政策變來變去，搞得十分複雜，加上老人家又不會操作機器，所以才沒像「少年仔」到超商預購，還是選擇最熟悉的郵局來領購，拿出1000元出來，就有3000元可拿，感覺比較簡單和順手。
另有幾位年輕媽媽表示，雖然到年底之前都可辦理，時間長達5.5個月，但既然要振興經濟，而且遲早會買來用，乾脆早點買拿在手中比較實在，也可馬上加入振興經濟的行列，不會去想是否還有更好優惠，早買早花可能會「吃虧」的問題。
首日也出現一些小狀況，有人排隊後才發現沒帶健保卡，也有人不知領券有身分證未碼單、雙號之分，結果白跑一趟。
金門郵局為服務鄉親，特規畫3個窗口臨櫃辦理，平均每人耗時約2分鐘左右，順利領取的人開心表示：「拿來花了!」有人準備為家裡冷氣換新，有人要拿去大賣場用，也有人說再看一看，說不定還有其他「好康的」東西。
(中時 )
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