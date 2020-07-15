疫情延燒再起，美英地區立即再啟封鎖、恢復管制措施，中央研究院今（15）日表示，全球經濟因疫情反覆，造成景氣復甦緩慢，將抑制我國外貿動能，台灣經濟的逐步回溫，需有科技產業在下半年繼續支撐，政府紓困與前瞻計畫的帶動。

中研院今（15）日公布2020年臺灣經濟情勢總展望的修正數據，修正去年12月預測的2.58％至1.15％，將近下修1.5個百分點。

中研院經濟所長陳恭平表示，今年的經濟發展與疫情連動非常高，但疫情發展卻又是如此不確定性，去年底大家都在問，2020年黑天鵝會是什麼？結果出現無法預料的疫情衝擊，名符其實的黑天鵝！

擔任報告的中央研究院經濟研究所研究員周雨田表示，世界銀行都已宣布，全球大疫延燒將導致2020年有超過90％的國家進入經濟衰退，先進經濟體的經濟規模將萎縮7％，顯示外在環境相當險峻。

中央研究院副院長黃進興在致詞時表示，新冠疫情成為全球公衛危機，經濟成長陷入萎縮，疫情重災區，經濟組織不斷下調經濟預測，經濟活動萎縮、消費重挫，即使各國推出援救計畫，對國際環境仍發展產生極大轉變，所幸我國在加強管制下，衝擊已然降低，下半年發展仍視疫情延燒的情況而定。

(工商 )