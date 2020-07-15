黃澄澄的海膽滋味鮮甜、質感細膩，幾乎入口即化的口感真是銷魂。隨著7、8月海膽盛產季節到來，老饕們無不垂涎期待，品嘗最「青」的海膽料理。

北海道三倍爆膽王丼。（圖／開丼提供）

號稱「地表最強燒肉丼」品牌，繼去年的「爆膽王丼」大受歡迎之後，今年再度推出更威的「北海道三倍爆膽王丼」，將Prime美國翼板牛排丼與一整盒的北海道馬糞海膽送作堆，並附上有「海中黑鑽石」美譽的魚子醬、日本醬油漬鱒鮭魚卵、微辣鹹香的明太子、海苔、生芥末及蔥花等7種配料，可自行搭配組合出手卷、海膽燒肉壽司等多種吃法，讓肥美燒肉與細緻海膽在口中交融激盪出絕佳美味。

海膽炒飯。（圖／初幸居食屋提供）

位在台南的日本料理餐廳，之前受疫情影響，調整成僅提供日式便當外帶模式，最近終於內用回歸，推出超邪惡的「海膽祭」，一口氣推出7種海膽料理：「海膽亂入鮭魚親子丼」、「海膽梅汁山藥細麵」、「柚香海膽干貝」、「海膽天婦羅」、「海膽烤大蝦」、「海膽炒飯」、「海膽軍艦」，而且奢侈地使用了3種海膽(紫海膽/白海膽/馬糞海膽)，品嘗時味蕾會不斷被海潮鮮味攻擊，幸福滿溢，喜歡吃海膽的人客千萬不要錯過！

海膽梅汁山藥細麵。（圖／初幸居食屋提供）

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(中時電子報)