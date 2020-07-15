街口支付響應政府推動的振興三倍券方案，推出一系列的優惠活動，期望運用平台優勢，透過多重優惠刺激民眾增加消費額度，加乘政策效益，達到振興經濟的目的。

街口支付為鼓勵民眾消費，提倡無論民眾是否將振興三倍券綁定於街口+ APP，凡使用街口支付消費，累積滿額即可解鎖超值的【街口大禮包】及【抽獎街口幣】，街口大禮包內含星巴克、統一超商、哈根達斯等折價券，單包價值最高NT$2,200元，歡迎用戶綁定「任一信用卡」，同時享有信用卡及街口支付提供的雙重優惠！加上街口支付在振興期間聯合各大合作通路，推出專屬的優惠活動，以及近期也積極擴增合作品牌，包含中油自營加油站、摩斯漢堡、漢堡王、吉野家、POYA寶雅、Funbike 麻吉等，15日起即可開始使用街口支付消費，至年底前層層優惠享不完！

街口支付振興期間優惠方案：

（1）筆筆賺：綁定指定銀行帳戶付款，最高享100%街口幣回饋；若選擇使用「街口帳戶」餘額或連結「銀行帳戶」扣款，筆筆消費可享 2% 以上街口幣回饋無上限！若選擇使用「台新銀行街口聯名卡」綁定街口支付扣款，筆筆消費可享 6% 以上街口幣回饋！（1.5%回饋無上限，4.5%每人每月最高回饋300元）。綁定指定銀行帳戶付款，除筆筆享 2% 街口幣回饋無上限之外，還可加碼享最高100%街口幣回饋！於街口支付首次綁定台新銀行帳戶，首筆消費享100%街口幣回饋（單筆最高回饋100元，限量前5,000名）。街口支付首次綁定新光銀行帳戶，首筆消費享100%街口幣回饋（單筆最高回饋100元，限量前3,000名）。於街口支付首次綁定中華郵政帳戶，單筆消費滿百可獲得100元全家購物金（每人限回饋1次，限量前6,000名）。

（2）加碼享：指定通路活動期間享最高15% 回饋，折上加折(以下僅列出7月15日至10月底的通路活動)

＊7月15日至8月31日「環球購物中心」各分館，單筆消費滿500元以上(含)，加碼享8%街口幣回饋（每人限回饋一次，單次最高回饋100元）。

＊7月15日至8月31日「康是美」合作門市，使用「街口帳戶」餘額或連結「銀行帳戶」付款，單筆消費滿3,000元以上(含)，可獲得450元街口折價券。

＊7月15日至9月30日「AsiaYo APP」單筆消費滿3,000元以上(含)享150元現金回饋（每人限回饋1次，限量5,000名）；預訂指定旅宿最高再享2,000元政府安心旅遊補助。

＊8月1日至9月30日「Straight A」門市單筆消費滿一萬元送400元現金回饋（不累贈，每人限回饋1次，限量500名）。

＊8月10日至9月6日「摩斯漢堡」合作門市，單筆消費享10%現金回饋（每人每週限回饋一次，單次最高回饋50元）。

＊8月13日至9月2日「POYA寶雅」、「寶家五金百貨」，單筆消費享8%現金回饋（每人每週限回饋一次，單次最高回饋50元）。

＊9月1日至10月31日「STUDIO A」門市單筆消費滿一萬元送400元現金回饋（不累贈，每人限回饋1次，限量1,000名）。

（3）滿額贈：無論是否將振興三倍券綁定於街口+ APP，凡累積滿額即可解鎖超值的【街口大禮包】及【抽獎街口幣】。使用者以街口支付累積消費滿3,000元，即可解鎖【街口大禮包】，每人可從大禮包內自由選擇高達5張折價券，包含「星巴克」、「統一超商」、「正官庄」、「哈根達斯」、「寵物公園」、「GOHIKING」…等合作商家推出的振興折價券，單包總價值最高可達NT$2,200元（數量有限，先領先贏）。使用者以街口支付累積消費每滿3,000元，即可抽「隨機金額」街口幣，保證人人有獎且無名額上限，每人最多享5次機會，最高有機會獲得NT$ 2,500元 （單次最高可獲得500元街口幣，最低可獲得50元街口幣）。

街口支付也希望透過振興三倍券政策，讓民眾體驗票券與電子支付結合所帶來的便利。街口支付於今年年初推出的全新數據行銷功能 – 街口券，至今已發出超過三百萬張，成為中小型店家的行銷推廣工具。街口券依據商戶設定的距離範圍內，運用後端龐大的用戶消費數據分析，精準發放電子優惠券給最適合的目標客群，讓數位行銷更精準，未來更將朝向打造街口購物節，為合作商戶導入大量的人流。

街口支付努力經營在地市場，現階段也積極聯合各大商圈，透過街口券刺激消費；街口支付重視中南部的行動支付商機，振興期間特地與全台第一條全數導入行動支付的台南孔廟商圈推出樂活券活動，限時發送超過十萬張的樂活券（街口券），7月17日至8月16日，民眾只要到孔廟商圈合作店家，憑街口支付消費即能享75折優惠（單筆最高折抵25元），7月17日趕緊打開你的街口+ APP找驚喜！

(科技)