監察院長被提名人陳菊昨天在多重警力保護下進入立法院，國民黨立委今天質疑立法院30年來首度動用警察權。國民黨團總召林為洲還指出，支援警力來自全國各地，甚至還有不明身份的兩個黑衣人，幫陳菊撐雨傘進去，要求徹查清楚，藍委楊瓊瓔也要求立法院長游錫堃說明是否下令動員警力干預。

首席副書記長林奕華質疑，中華民國立法院最後一次動用警察權是1991年，之後從來沒動用過警察權，為了監察院審核爭議上，大喇喇用了上千位警力，這不是警察國家嗎？多少在擋立委進入議場？這就是濫用警察權。

林為洲說，除了本來就負責立法院的保六之外，保五、保四，甚至連國道警察、港口、機場警察都調來，以前連戰、林全當行政院長的時候也被立委抗議過，當時警察有進來阻撓嗎？結果陳菊現在甚至還沒當上院長，只是一介平民，卻有層層警力保護他。

林為洲並指出，在場他還看到兩名幫陳菊撐傘的「黑衣人」，他要求徹查這兩人的身份，如果是國安人員，那就是濫權，陳菊已經沒有公職身份，也還沒當上院長，怎麼會有國安人員？那如果是私人隨扈，那就是真的是「黑衣人」了，這些人有沒有取得許可證進出立院？

國民黨立委吳怡玎說，陳菊被警力保護進入院區，「如果這些警察是來保護我們的，那當六個民進黨男立委要來追打我時，卻是助理來保護我，民進黨說助理是干預，民進黨請了那麼多警察來干預，幾個助理不能保護我？甚至還有警察組起圍牆擋領有記者證的記者」。

國民黨立委洪孟楷質疑這些警察是怎麼來的，是游錫堃下的令嗎？因為陳菊來院區才要求層層包圍把他抬進來？游錫堃應該出來說明；還是民進黨團總召柯建銘找警察護駕？那就是把警察權濫用成執政黨私家保鑣；還是警政署揣摩上意，要拍馬屁，討上級歡心？

林為洲最後也表示，關於監察院人事案，周五將進行投票，具體策略不便向外界說明，但是「一定全力阻擋不當名單」。

(中時 )