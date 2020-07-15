雖然香港政府開始加緊社交距離管控，然美股隔夜全線收高，道瓊反彈漲逾550點，以及美國消費者信心數據呈現樂觀，Moderna公司疫苗開發有進展，帶動亞洲主要股市看好行情。

受內地股市翻黑的牽引，周三香港恆生指數緩漲98點或+0.39%，為25576點。國企股(H股)漲28點或+0.27%，為10433點。

受Moderna疫苗開發測試的正面結果，港股保健護理用品類上漲3.7%，為領漲最多的板塊，中國生技公司百濟神州更大漲14%，暫報156港元。

科技股集體反彈，騰訊、美團、中芯國際皆高開，中芯今日在科創版正式上市，高開5.7%，然隨後出現跌勢。

中國文化和旅遊部14日晚間發布消息，恢復跨省(區、市)團隊旅遊。消息發布後，網路平台的度假相關搜索量大增，同程藝龍大漲6.1%，暫報14.4港元，復星旅遊文化漲7.8%，暫報7.8港元。

防疫期間，遊戲相關個股在視為居家熱門股而受到市場關注，市場傳出騰訊有意收購樂遊科技，樂遊主要業務遊戲開發與發行，而騰訊近期在遊戲市場上多次傳出收購或私有化樂遊的消息。騰訊盤中上漲3%，暫報540港元。

(時報資訊)