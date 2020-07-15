淡海輕軌藍海線完工，目前已完成壓力測試，正準備初、履勘，預計年底通車，新北市長侯友宜表示，藍海線一定要在今年通車，不能跳票，所有細節都要做到安全無虞；接下來安坑輕軌、三鶯線要陸續完工，再來新北樹林線、環狀捷運與汐止民生線，新北要在2030年達到每10萬人享有3座車站的國際級城市等級，朝東京、首爾與新加坡邁進。

新北市捷運局長李政安15日在市政會議專案報告，目前淡海輕軌第一期藍海線，從台北海洋大學站至淡水漁人碼頭站新設3座車站，未來通車後民眾可以從紅樹林站直達淡水漁人碼頭，已順利通過穩定性測試，接下來將展開初履勘作業，預計年底通車。

李政安也說，三環六線的安坑輕軌目前計畫進度達73％，捷運三鶯線目前計畫進度已超過40％，未來還有萬大中和線、新北樹林線及環狀線第二階段（南北環）將陸續在2025至2029年完工。

李政安也說，為服務10萬人以下城鎮，市府也推動八里淡水、五股泰山及深坑輕軌系統，可大幅降低後續維護成本，在運作上更能確保系統營運的品質及效率，亦透過軌道運輸國產化帶領軌道經濟再生。

新北市長侯友宜說，2030年新北市將擁有捷運路線長度達139公里共121座捷運車站，等於每10萬人市民享有3座車站，與鄰近亞洲主要都市東京（3.1座）、首爾（3座）、新加坡（2.2座）並駕齊驅。

侯友宜說，搭配TOD捷運到哪裡都更到哪，帶動520億投資與6000個工作機會，要讓整個都市容貌因有捷運變得完全不一樣，翻轉到以新北為中心的大台北發展。

(中時 )