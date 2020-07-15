新冠肺炎疫情蔓延全球導致經濟嚴重衰退、消費力大幅下滑，各研究機構普遍預估2020年全球智慧手機出貨將呈現二位數年減，預估將由去年的14億支減少到今年預估的12.5億支。

富邦證券表示，雖然全球智慧手機整體出貨量減少，不過由於智慧型手機在功能上持續提升，手機上各個元件的用量也持續增加，因此，手機上的感測器不論在使用值或是產值上都有顯著的增加，是未來投資人值得關注的投資市場。

第一個值得觀察的商機為智慧型手機多鏡頭帶動的影像感測模組用量增多的趨勢，由於目前智慧型手機的硬體規格差異性不大，照相功能的評比，往往變成評比手機性能的一大重點，因此提高照相解析度及增加視角變成提升手機照相功能的重點。

為了能讓照相功能更顯突出，各家廠商除了提升主鏡頭的解析度外，也利用增加廣角鏡頭及變焦遠攝鏡頭等方式來增加拍照性能，造成手機背面鏡頭數量日益增多。

以日前發表的新機來看，搭載3個後置鏡頭已經是標準配備，華為新旗艦機P40 Pro更配置了5個後置鏡頭，除了鏡頭數量的增加外，鏡頭解析度的提升也是一個重點。

以今年發表的旗艦機為例，6400萬畫素以上解析度已經成為主流，這樣的趨勢帶動高階CIS影像感測器需求快速增加。由於越高畫素的感測器需要搭配使用更多片的薄塑膠鏡片鏡頭，來減少照片周邊變形、並增加視角，因此鏡頭成本亦會大幅提升。

6400萬畫素以上手機是由以7片的薄塑膠鏡片組合成，7P鏡頭需求量預估會從2019年的7,000萬成長到今年的2.7億組。而後續1億畫素以上手機更會有8P鏡頭以上的需求。由於8P鏡頭單價有機會較7P鏡頭提高40%，預估手機多鏡頭及高畫素需求必會帶動整體光學鏡頭產值大幅成長。

手機後置鏡頭用量大幅增加，除了用於增加照相功能的主鏡頭、廣角鏡頭及變焦遠攝鏡頭外，一般旗艦機也已經導入可以增加AR/VR體驗的ToF鏡頭(飛時測距)，ToF是一種透過3D感測測量物體形狀與距離的技術。

雖然ToF在精準度上略遜Appl的結構光一籌，不過因其具備成本低、感測距離遠等優點，適合用於後置鏡頭的AR/VR應用。根據Yole的預估，後置ToF鏡頭的滲透率將由現階段不到5%成長到2025年的42%。

今年不論是Samsung S20或華為P40 Pro均已在後置鏡頭導入ToF感測器，一般預估今年9月Apple將發表高階手機iPhone 12 Pro也會導入ToF感測器，所以這方面的商機值得期待。

富邦證券表示，無邊框和高螢幕占比的設計，為目前智慧型手機上的設計主流，因此，全螢幕帶來的感測器商機也將是可以關注的投資市場，這樣的設計趨勢，將促使零組件整合於屏下成為一個重要議題，若手機希望搭載指紋辨識，就必須使用屏下指紋辨識。

根據市調單位統計顯示，全球屏下指紋手機市場滲透率將由2019年的14％成長到2022年的35％，目前市場上主要的屏下指紋技術主要有超聲波及光學式屏下指紋辨識技術兩大類。由於光學式屏下指紋辨識具備成本優勢，預估將會是未來成長主力。此外，全螢幕趨勢亦帶來高階的微縫環境光與近接感測器等產品的需求，這些都是全螢幕帶來的感測器高階化商機。

國際上主要的感測器大廠如Sony、義法半導體(STMicro)等主要以IDM廠為主，多聚焦於高精度、高整合型感測器與模組產品，產品應用領域有消費性電子、車用、工控等。

而台灣因為在資通訊電子產業的發展比較好，因此主要聚焦於消費性電子領域，目前看來除了手機領域外，近期十分熱門的真無線藍牙耳機也是持續快速成長的產品，這部分會帶動MEMS麥克風的需求成長。

富邦證券指出，由於物聯網時代，感測器是接收數據的主要管道，成為很重要的關鍵零組件，另外，在自駕車領域，也會使用大量的感測器來感測環境變化，保障行車安全，在各種智慧感測需求帶動下，感測器產業將是投資人值得關注的市場。

(時報資訊)