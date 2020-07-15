聯電(2303)配息約0.8元，今天除息，與台股同步開高漲0.45元，早盤最高達16.5元，漲0.5元，填息率逾6成。聯電第二季營收創新高，惟下半年起業績成長動能恐趨緩。

周二，法人操作不同調。外資於14日聯電除息前夕賣超2萬4557張，棄息賣壓沉重，但投信與自營商同步共買超2萬3811張，呈土洋法人對作局面。

聯電今天除息股價表現強勁，早盤一度達16.5元，漲0.5元，填息率超過6成。聯電每股0.80395653元現金股息，預計8月5日發放。

聯電第二季營收達443.86億元，季增5.01%，改寫歷史新高紀錄；聯電上半年營收866.54億元，年增26.29%。公司先前表示，儘管新冠肺炎疫情導致不確定性明顯升高，但預期需求略上升，主要是由電腦周邊和終端市場的消費性電子產品庫存回補支撐。

聯電第二季8吋產能持續滿載，本業營運可望再優於首季，但公司先前也指出，下半年受疫情帶來的不確定因素影響，客戶砍單恐是不可避免。

受到疫情影響，聯電公司先前下修今年產業展望，晶圓代工產值由年增7~9%下修至年增1~3%，聯電本身受惠日本新廠加入營運，今年表現仍將大幅優於產業平均。

此外，聯電目前仍在實施庫藏股期間，本次擬將在集中交易市場買回20萬張股票，轉讓給員工，買回區間價為每股11.55至23.25元，這是聯電近一年來首度實施庫藏股。

聯電先前公告，預計在6月8日至8月7日間，以每股11.55至23.25元的區間價格，買回20萬張公司股票，若股價低於區間價格下限，仍將繼續買回，此次預定買回股份占公司已發行股份總數1.64%。

(時報資訊)