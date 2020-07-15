振興三倍券15日在全台郵局發放，因機器系統跑得順，潮州3間郵局都在營業後的1小時內完成160至220人的發放作業，加上下雨影響，幾乎不見排隊人潮。(謝佳潾攝)

振興三倍券15日在全台郵局發放，因機器系統跑得順，潮州3間郵局都在營業後的1小時內完成160至220人的發放作業，加上下雨影響，幾乎不見排隊人潮。(謝佳潾攝)

振興三倍券15日在全台郵局發放，因機器系統跑得順，潮州3間郵局都在營業後的1小時內完成160至220人的發放作業，加上下雨影響，幾乎不見排隊人潮，但約在9點40分時發生當機插曲，一度打斷順暢流程。(謝佳潾攝)

振興三倍券15日在全台郵局發放，原預估會如先前口罩之亂般造成民眾大排長龍、民怨四起，不料因機器系統跑得順，潮州3間郵局都在營業後的1小時內完成160至220人的發放作業，加上下雨影響，幾乎不見排隊人潮，但約在9點40分時發生當機插曲，一度打斷順暢流程。

全台郵局為發放三倍券備戰多時，一再進行系統測試，潮州郵局說，因為預購人潮踴躍，所以他們很擔心若一時湧進百餘人搶領，很怕造成系統當機，但沒想到狀況還不錯，8點半開門時看到的人潮約50人，不像想像中的多，可能是下雨天的關係，但最重要的是機器跑得順。

潮州郵局指出，他們開3個櫃檯專辦振興券業務，在1小時內就完成160人的發送作業，平均每人作業不到2分鐘，原本為排隊人潮搭的棚子也幾乎不見人潮久待，只是在9點40分時，最擔心的當機狀況還是發生了，當下只好請大家到棚子稍待，而民眾也很配合，並無怨言。

至於潮州南進路郵局的速度更快，他們為配合民眾領取三倍券，採機動式櫃台調配，若無其他緊急業務需處理，基本上全局以發放三倍券為主，所以他們在1小時內完成220人的發放作業，他們計算，每人作業時間約1分半。

郵局都稱，原本有預定單日發放份數，有的500份、有的400份，但依照目前算是順暢的狀況來看，有望追加單日發放份數。

「完全以便民為主！」郵局行員透露，有不少民眾不知道有規定要看身分證字號的末數單雙搭配領取日，不過看著他們冒雨前來又都是長輩，所以能給方便就給方便，最重要的是不會影響發放作業進行。

(中時 )