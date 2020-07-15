民眾領到振興三倍券長這樣。（廖素慧攝）

民眾到超商領三倍券，超商人員說明操作流程。（廖素慧攝）

三倍券開賣，郵局發號碼牌領券，一小時發出約300號，有民眾領到券抱怨手續麻煩，且振興券比真鈔「縮小」，不如發現金便利又有真實感，但超商一開放就當機，有想搶頭香的民眾從9點操作到9點半，半小時還領不到券，無奈說「習慣了，第一天都這樣。」

嘉義市各郵局一早就出現領券人潮，位在光彩街的901支局是全市最大的支局，今天預計發放1400份三倍券，上午8點不到就發出100張號碼牌，約9點半發了近300張號碼牌，領券速度平順。

許姓婦人說，替自己及老公領券，拆開三倍券封套後發現振興券比真鈔小，還要拿健保卡跑郵局領，很麻煩，不如發現金便民，而且真鈔比較有真實感。

李姓婦人拿3張健保卡要替先生及女兒領，但郵局人員說，依規定替人代領還要有身分證，她只能領自己的三倍券，李婦說，還要再跑一趟，領個券實在麻煩，發現金就好了啊！

超商上午9時開賣，但有民眾到文化路一家超商領券，排第一個操作卻當機，她說，已經操作半小時了，就是進不去；還有數位長輩用手機找不到序號、不熟悉操作流程，七嘴八舌爭論。

超商業者說，超商是配合政府政策，當機非超商系統的問題，是政府端系統的問題，已向公司總部反映盡速解決。

(中時 )