蔡爺爺在女兒勸說下改到郵局領購實體振興三倍券。（譚宇哲攝）

不少長輩寧願捨棄北市府的敬老卡加碼優惠，選擇領購實體三倍券。（譚宇哲攝）

行政院發行的振興三倍券今天上午8點半在各地郵局開賣，台北市萬華區的莒光郵局尚未營業就出現排隊人龍，郵局人員現場宣導65歲以上敬老卡或愛心卡民眾可綁定三倍券，獲得市府加碼回饋1000元，但現場民眾不埋單，直言持敬老卡很難花到3000元，市府加碼1000不如直接給現金。

台北市長柯文哲日前推出敬老卡、愛心卡綁定振興三倍券的優惠政策，由市府提供額外加碼1000元，加上三倍券回饋的2000元，讓持卡人花3000元、回饋3000元，7月1日開放民眾至各區公所、里辦公室、健康服務中心等據點靠卡綁定；市府統計，至14日為止有14萬1349張敬老卡綁定，占總數31％，愛心卡則有2萬6282張綁定，占總數34％。

三倍券開賣首日，萬華區莒光郵局出現許多長輩到場排隊領購實體券，郵局人員見狀一一宣導可綁定敬老卡，但現場長輩無動於衷，紛紛表示要領實體券。

「不曉得哪個天才想的政策」，7點就到場排隊的蔡先生說特地來幫93歲的父親期及他家人領購三倍券，他批評，敬老卡綁定三倍券的政策就是騙老人，老人家自己都沒錢，每個月只能靠補助了，到年底要怎麼花3000補3000？加碼1000元不如直接給現金。

也有民眾誤以為敬老卡綁定三倍券後只能在台北市消費，不敢綁定，蔡爺爺本來今天上午要持敬老卡到里辦公室綁定三倍券，臨時被女兒勸退，改到莒光郵局領購實體券。

(中時 )