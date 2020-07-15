台中郵局副局長陳湘慈表示，台中市118家郵局15日預計販售量為4萬5000至5萬份。（陳淑芬攝）

振興三倍券在郵局開賣，台中市的民權路郵局作業順暢。（陳淑芬攝）

振興三倍券在郵局開賣，台中市的民權路郵局作業順暢，現場免排隊。（陳淑芬攝）

振興三倍券在郵局開賣，台中市的民權路郵局擺設給民眾休息的紅椅子，空無一人使用。（陳淑芬攝）

振興三倍券今天在郵局開賣，台中市的民權路郵局一早就有60多人排隊，人潮在販售後半小時消化掉後即不需排隊，大部分民眾原以為要大排長龍，對現場作業迅速大表意外。台中郵局副局長陳湘慈表示，台中市118家郵局首日預計販售量為4萬5000至5萬份，尚未回報有糾紛案例。

振興三倍券今天在郵局開賣， 陳湘慈表示，台中各郵局人員嚴陣以待，台中市118家郵局今天三倍券預計總銷售量為4萬5000至5萬份，

陳湘慈表示，以民權路郵局為例，今天預計販售量為1000份，一早8時30分開賣前約有60多人在門口排隊，郵局開設6個專屬作業窗口，在抽取號碼機特定設立三倍券區，等候大廳也排放椅子提供民眾休息，約半小時後即消化掉人潮，開賣1小時，已有120多人完成領取，作業順暢。

民權路郵局領購的大部分民眾對作業順暢大表意外。68歲廖太太稱讚不已地說，購買實體紙本券比較安心，但原本還擔心要郵局領要排很久，沒想到這麼方便；許先生則說，他幫家人共4人領購，除其中1人的健保卡有問題外，無法領購。其他3人尚稱順利，沒想到作業出乎想像的順暢。

現場作業的速度，1人領購約1分鐘可完成，不過仍有不少民眾抱怨，還是領現金比較方便，還要花錢「購領」還是較麻煩。

(中時 )