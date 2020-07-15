《香港國安法》實施已經引發寒蟬效應，《紐約時報》（New York Times）今（15）日宣布，將撤出1/3員工至南韓首爾。

《紐約時報》今日在官網指出，大陸強行推動香港國安法，已經讓新聞機構產生不安，並且對香港作為亞洲新聞中心的前景產生不確定性，《紐時》因此宣布，接下來一年，將撤出香港辦公室的數位新聞部門至首爾，相當於香港辦公室的1/3員工。

《紐時》的印刷部門、廣告與行銷部門預計將會留在香港。（持續更新）

(中時電子報)