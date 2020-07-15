國安法寒蟬效應發威！紐約時報宣布 部分港辦公室撤至首爾 10:572020/07/15 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《香港國安法》實施已經引發寒蟬效應，《紐約時報》（New York Times）15日宣布，將撤出1/3香港辦公室員工至南韓首爾。（資料照／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《香港國安法》實施已經引發寒蟬效應，《紐約時報》（New York Times）今（15）日宣布，將撤出1/3員工至南韓首爾。 《紐約時報》今日在官網指出，大陸強行推動香港國安法，已經讓新聞機構產生不安，並且對香港作為亞洲新聞中心的前景產生不確定性，《紐時》因此宣布，接下來一年，將撤出香港辦公室的數位新聞部門至首爾，相當於香港辦公室的1/3員工。 《紐時》的印刷部門、廣告與行銷部門預計將會留在香港。（持續更新） (中時電子報) #紐約時報 #辦公室 #首爾 #寒蟬效應 #香港國安法 也許您會感興趣 推薦閱讀 農技辦公室促媒合 海大展實力 04:102020/07/11 企業經營 首爾市長遺書 向所有人致歉 04:102020/07/11 國際大事 誰殺了首爾市長 04:102020/07/12 時論廣場 億光、光鋐勝訴 德國法院判定首爾半導體專利無效 13:032020/07/13 財經 「國民女婿」李昇基霸屏實境秀 新綜藝首集就惹怒嘉賓 17:502020/07/13 娛樂 國民黨反對掌監院 陳菊辦公室重砲回批 18:042020/07/13 政治 白宮即將宣佈對香港國安法制裁措施 美媒披露決策內幕 19:372020/07/13 兩岸 首爾半導體歐洲專利無效 億光、光鋐獲勝訴 04:102020/07/14 產業．科技 香港國安法照出台灣妖 04:102020/07/14 時論廣場 中聯辦轟民主派「初選」 稱涉違「香港國安法」顛覆政權 08:392020/07/14 兩岸 國際熱門新聞 港國安法引爆外商大逃難？美商會調查結果超意外 - 國際 20年關係終結！英決意開鍘 華為無奈回一句話 - 國際 下一個將是加拿大？五眼僅剩加未禁華為5G 被孤立政治壓力大 - 時事 何不直接給港人永居權？英、澳最大顧慮曝光 - 國際 部分美國人死不戴口罩原因曝光！專家：堅持有愚蠢的自由 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。