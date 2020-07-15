國民黨昨（14）日阻擋監察院長被提名人陳菊備詢，藍綠立委爆發肢體衝突，民進黨立委蔡易餘使出「龜派氣功」，將一位趕來聲援的藍營助理秒推離現場，架式十足。名嘴張銘祐大讚蔡易餘「一夫當關」，沒想到竟釣出「卡神」楊蕙如留言喊「我前夫」。

從立委溫玉霞辦公室提供的影片中，可以看到蔡易餘在陳菊被保護進入議場後，將一位趕來聲援的藍營助理推離現場，一秒出框，戰力十足。

張銘祐在臉書大讚，「蔡易餘委員根本是一夫當關！國民黨不知名的委員，硬要去擠他，一口就被推開！」並在留言處直呼「這眼神太猛了」。

蔡易餘「發功」網友嘖嘖稱奇，驚呼「靈活的胖子」「戰力很強，補血滿點」「看我蔡家拳」，蔡易餘則解釋「國民黨敲破大門玻璃，當下有點情緒了」。

不過，PO文也引來楊蕙如留言「我前夫就是帥！」張銘祐回說「真敢講！笑翻」，其他人好奇問「你們啥時離婚啊」、「下次選舉會不會再收到復合的喜貼呢？」楊蕙如接著說「我都不是主動的，嗚嗚，我哪裡知道？」

（圖／摘自張銘祐臉書）

「卡神」楊蕙如。（圖／本報資料照）

(中時電子報)