連日高溫炎熱，讓用電量連續兩天破歷史紀錄。台電15日表示，考量今夏用電量恐再創新高，台電決定周二深夜點火啟動台中電廠1號機，周三上午併聯發電，以確保供電無虞。

台電強調，中火1號機重返供電行列，是基於用電需求的合理調度安排，該機組自今年端午連假起停機檢修，不僅機組狀態維持良好，排放亦符合中央及地方法規，對今夏穩供有重要助益。

台電重申，即使1號機回歸供電行列，中火的機組調度模式仍不會改變，台電會堅守「非空污季最多運轉9部、空污季運轉7部機組」承諾，且空污季總發電量不超過330萬瓩，相當6部機發電量，致力兼顧穩供與環保。

至於增加機組是否會增加全年的燃煤量，台電解釋，台中電廠在2014年用煤量為1,839萬噸，去年用煤量為1,264萬噸，已經自主減煤近600萬噸，今年更承諾不會超過1,260萬噸。

台電指出，根據氣象預報，近期天氣仍維持高溫炎熱型態，用電尖峰負載將持續偏高，今夏原預估用電尖峰3,791萬瓩正評估要再上修。台電表示，會持續做好機組保養及調度運轉工作，努力將備轉容量率維持在10%以上之穩供綠燈。台電也呼籲全民共同節約能源、珍惜電力，一起為節能減碳盡份心力。

(工商 )