許多民眾白天因忙於工作，無暇照顧年邁的父母，常會以聘請看護的方式，代替自己照顧老人家；然而，近日北京卻發生一起令人髮指的案件，一名在北京工作的看護遭影片錄下對雇主的老母親施虐，造成對方身上多處嚴重瘀青，目前當局已將這名看護以涉嫌虐待被看護人罪逮捕。

根據《新華網》報導，受虐婦人的兒子表示，因自己工作十分忙碌，於是在2017年時聘請了一名看護，替自己照料母親的生活起居。起初這名看護表現並無異常，直到2018年，自己的母親因心血管疾病影響，失去生活自理能力後，看護也變得愈來愈沒耐心，「她甚至曾當著我的面對母親發脾氣，我糾正她時，她有立即道歉並表示日後會改正。」

為了掌握母親的狀況，2018年底時，男子在家中裝設了監視器，沒想到，就在裝好沒多久，於2019年初就透過監視器畫面發現看護對母親施虐的畫面，氣得找對方理論；當時看護苦苦哀求男子，自己因心情不好才動手，未來一定會盡心照顧好老婦，同時表明自己不能失去工作，這份薪水是她經濟的來源；男子見對方可憐便同意再給一次機會。

惡看護對老婦施虐。（圖／微博）

不料，就在4月男子下班後赫然發現，母親臉上竟有大片瘀青，心生疑惑調出監視器畫面觀看，才發現這名看護不但在16秒內連打85歲的老母親5次巴掌、踢踹多次，還大罵老婦不應該向兒子告狀，更扯著老婦的頭髮把人從床上拖到椅子上，令男子氣極報警。經醫生驗傷，老婦的頭部、臉部和四肢及胸背部有多處軟組織損傷；而面對作為證據的監視器畫面，看護也終於坦承犯案，被警方依涉嫌虐待被看護人罪逮捕，目前全案正在進一步偵辦中。

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(中時電子報)