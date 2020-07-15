桃園22年前勒斃檳榔西施焚屍 3嫌聲押獲准 11:082020/07/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市平鎮區22年前發生殺人焚屍命案，3人皆已被收押。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市平鎮區22年前發生殺人焚屍案，檢警靠著民眾檢舉重啟調查，發現42歲陳女、36歲陳女、41歲潘男涉有重嫌，檢方將3人依涉犯殺人罪嫌疑重大聲押，2名陳女昨晚獲准，潘男則15日准押，另名53歲何女5萬交保。 檢察官認為，3人犯罪嫌疑重大，有串證之虞，因為聲押。法官則認為，3人涉犯殺人罪嫌重大，且共同涉犯毀壞屍體罪。另外3人供述不一，顯有勾串之餘，有羈押之必要，應予羈押，併禁見。 (中時 ) #罪嫌 #殺人 #嫌疑 #羈押 #焚屍案 也許您會感興趣 社會熱門新聞 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 悍鐵工戀上人妻激戰纏綿仍遭唾棄 憤怒言語密告她夫：「你老婆泉水很多」 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 美女主播蕭彤雯更衣驚傳遭偷拍 呼叫保全勇逮色狼 - 社會 雲林麥寮六輕煉2廠大火 現場黑煙竄天！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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