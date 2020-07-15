桃園市平鎮區22年前發生殺人焚屍案，檢警靠著民眾檢舉重啟調查，發現42歲陳女、36歲陳女、41歲潘男涉有重嫌，檢方將3人依涉犯殺人罪嫌疑重大聲押，2名陳女昨晚獲准，潘男則15日准押，另名53歲何女5萬交保。

檢察官認為，3人犯罪嫌疑重大，有串證之虞，因為聲押。法官則認為，3人涉犯殺人罪嫌重大，且共同涉犯毀壞屍體罪。另外3人供述不一，顯有勾串之餘，有羈押之必要，應予羈押，併禁見。

(中時 )