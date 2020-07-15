行政院振興三倍券今上路，一早又陸續傳出當機問題。有人代買家人三倍券，結果才買到一人份的券，又發生疑似當機，只能再跑一趟。行政院發言人丁怡銘表示，是因為擁擠，所以「暫緩」某些郵局跟超商線路。

丁怡銘表示，有收到相關回報，稍早系統因網路擁擠發生短暫延宕，目前已全數修復。主因是太過擁擠，所以暫緩某些線路，包括郵局及超商在內，因為郵局及超商都要連進健保卡系統，所以都是同一個整合線路。

他說，相當延冗的情事，都已修復。

(中時 )