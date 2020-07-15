領三倍券傳當機！政院：太擁擠 暫緩某些郵局、超商線路 11:082020/07/15 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院回應疑似當機情事(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院振興三倍券今上路，一早又陸續傳出當機問題。有人代買家人三倍券，結果才買到一人份的券，又發生疑似當機，只能再跑一趟。行政院發言人丁怡銘表示，是因為擁擠，所以「暫緩」某些郵局跟超商線路。 丁怡銘表示，有收到相關回報，稍早系統因網路擁擠發生短暫延宕，目前已全數修復。主因是太過擁擠，所以暫緩某些線路，包括郵局及超商在內，因為郵局及超商都要連進健保卡系統，所以都是同一個整合線路。 他說，相當延冗的情事，都已修復。 (中時 ) #三倍券 #行政院 #當機 #暫緩 也許您會感興趣 政治熱門新聞 「罷免黃捷」變冷清？鳳山清捷隊回擊爆真相！ - 政治 「他已然是國民黨救世主」綠營人士：民進黨2024麻煩了 - 政治 梁文音離婚 王浩宇開酸！網：你戰場開太多了… - 政治 黃捷說得對？高雄路鋪成這樣 網傻眼：「鳳」真的很難寫！ - 政治 新北市》陳時中挑戰侯友宜 民調出乎意料之外 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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