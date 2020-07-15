YouTuber蔡阿嘎最近拍片討論敏感議題，他在片頭挑明不知道這集播出後會不會被打，甚至導致公司解散，原來想聊的是近來常有不少名人發表自身政治立場，他身為百萬網紅也曾為了捍衛台灣出聲，為此見了人生百態，損失了百萬業配，還有說好本來要合作的藝人忽然抽腿退通告。

蔡阿嘎說，先前因為疫情使台灣又被搬上國際社會討論，許多公眾人物也因表不表態被網友針對，抓完藝人開始抓YouTuber，不講話也不行，蔡阿嘎說以他的看法，若有藝人表態親近大陸算是無可厚非，因為對方背後有公司，有許多員工要養，加上重心都在大陸市場，讓他能夠理解藝人背後的不得已。

相較於藝人，身為YouTuber比較沒包袱，也比較敢說話，不敢說話的通常都是自覺了解不多，怕多說多錯，YouTuber的經濟來源通常是廣告點閱收入和業配，一旦被二分法貼標籤，就會損失一半客源，收入自然會受到影響，蔡阿嘎坦言自己也有影響，笑說：「我如果沒影響，大陸也太仁慈」。

蔡阿嘎透露，近幾年因他拍了表態的影片後，被抽單的業配收入累積大概就有幾百萬，也導致不少藝人突然退通告，但藝人公司通常不會直說因為蔡阿嘎拍了什麼影片所以不方便繼續合作，而是用「檔期喬不攏」這理由，蔡阿嘎知道後也沒生氣，反而很能用同理心包容對方，最後笑說：「我們還是會跳出來，大概少賺幾百萬，OK啦」，並對台灣廠商喊話，呼籲以後還是歡迎適合的廠商洽詢合作。

(中時電子報)