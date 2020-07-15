振興三倍券在今天（15日）正式上路，郵局窗口擠滿排隊的人潮，在宜蘭縣羅東西門郵局服務長達38年的藍俊宗，明天就要退休，藍俊宗知道三倍券量大，作業艱辛，原本可用公休方式度過退休前夕，但他堅持與同仁同甘共苦，協助發放三倍券，也願在退休後，擔任志工引導民眾領券，用另一種身分與郵局共體時艱。
在退休前夕，藍俊宗待在專辦窗口為民眾服務，他說，發放三倍券郵局需要人手來疏散人潮，因此他決定停止休假，要退休很捨不得，還開玩笑地說想延退，但已經屆齡，得知有擔任志工的機會後馬上報名。
藍俊宗說，他的收入、家庭的維持都來自郵局，對郵局很感恩，對郵政工作有使命感與革命情感，未來擔任志工後，將引導民眾協助疏散人潮。
宜蘭郵局局長周昆法表示，很多同仁特休假都還沒休完，但抱持著對郵局發放三倍券的使命感，同仁都願意協助，藍俊宗更是在退休前還堅守崗位，38年的生涯都待在郵局，感謝他與同仁們對郵局的付出。
(中時 )
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