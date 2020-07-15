台中邱姓男子向動保所領養流浪犬後，再以200元賣給莊姓友人，交由阮姓越南移工宰殺來吃，最高法院維持原判決，認為狗類動物具有相當於人類幼兒之認知技能，是人類最忠實的朋友，3人犯宰殺動物罪惡性非輕，將邱、莊判刑5月，各併罰金25萬元定讞。

法官表示，越南宰殺犬隻食用為普遍之現象，因此仲介公司將台灣不准宰殺犬隻等規定，使越南籍勞工周知，避免越南籍勞工在台宰殺犬隻食用而構成犯罪，但阮姓越籍移工卻仍故意觸犯法律，將他判刑6月、併罰金27萬元，執行後驅逐出境。

2018年1月16日，莊男向苗栗縣動物保護防疫所領養犬隻1隻，再載往莊男住處以新臺幣200元販售給莊，之後莊把被領養的狗交給阮姓男子宰殺後供人食用，同年6月間警方據報後持搜索票前往搜索，在屋內發現犬類頭骨及腳殘骸袋，將莊等人移送法辦。

苗栗地方法院認定證據不足判決無罪，但台中高分院佐以相關證人證詞，認為邱等人犯行明確，法官斥責3人無視於動物保護法所揭櫫尊重動物生命及保護動物之立法意旨，恣意宰殺犬隻供人食用，對動物保護之善良社會風氣影響甚鉅，所為實不能寬縱。

法官表示，狗類動物具有相當於人類幼兒之認知技能，可感受人類之情緒，並能透過眼神、肢體動作及聲音傳遞快樂、恐懼、害怕、痛苦等情感，為人類最忠實的朋友，3人惡性非輕，各判刑5月到6月徒刑，併科25萬到27萬罰金，最高法院駁回上訴確定。

(中時 )