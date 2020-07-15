泰安郵局領取三倍券的人潮出乎意料的少。（巫靜婷攝）

泰安鄉親迅速領完三倍券，開心秀出剛領到的券。（巫靜婷攝）

振興三倍券15日開放領取，苗栗縣泰安郵局上午8點15分就有民眾在郵局外守候，但人數並未想像中的多，整體秩序良好，領取狀況順暢；大湖郵局則在上午8點15分以前就出現排隊領取號碼牌的人潮，10點電腦當機有民眾乾等超過半小時，忍不住抱怨政府「勞民傷財」。

泰安鄉唯一的郵局位於前山清安村洗水坑豆腐街內，上午8點15分民眾陸續在郵局外等候，而郵局志工也早在外面擺放一排紅椅，供不耐久站的民眾使用，人潮出乎意料的少，許多民眾幾乎不用排隊就能直接進入領取，不過也有民眾替住在後山的泰安鄉親擔憂，後山沒有便利超商也沒有郵局，恐怕得開車2個多小時下山到卓蘭才能領券。

位於大湖鄉中正路的大湖郵局上午8點15分開始發放號碼牌，直到上午10點叫號到130號時，2個三倍券領取專櫃的電腦都當機，有民眾乾等約半小時抱怨連連，郵務人員趕緊出來安撫民眾，20幾分鐘後電腦恢復正常，才開始正常叫號。

大湖鄉邱姓婦人一早就先來替自己領券，她說剛開始領得很順暢，後來回家再拿丈夫的幫忙領，結果就遇到當機，光是領三倍券就花了她2個多小時，痛批蔡政府為什麼發錢發的不甘願，要民眾先拿1000元來換，來領還要民眾花費大量時間成本，真的是「勞民傷財」。

邱姓婦人表示，領券要等這麼久，幸好她從事保險業時間比較自由，但如果是一般上班族呢？她提到，過去馬政府發3600元是靠著村里長去發，大家都很方便，但現在的政府是先挖人民的血汗錢，再發3000元給人民，那為什麼不直接發2000元就好，若不是為了孩子需要，實在不想花這麼多成本來領券。

(中時 )