名嘴張友驊2019年曾多次在電視台節目中，指控前高雄市長、現任監察院長被提名人陳菊「官商勾結、違法採購等事」，陳菊為捍衛清白與名譽，對張提告，張友驊昨(14日)對此發出聲明向陳菊道歉。陳菊回應「道歉後不再追究。但任何的批評指控都應該立基於事實之上，而不是恣意造謠、以訛傳訛」。

陳菊今15日在臉書發文表示，「從2018年選前，部分名嘴開始在電視政論節目上，以許多憑空捏造的不實言論，抹黑她和過去的市府團隊，有些內容甚至可以說是荒誕無稽，然而，這些假訊息卻隨著媒體、網路散播，更成了許多政治人物攻擊我、誣蔑她的素材」。

陳菊指出，「為了捍衛自己的清白與名譽、捍衛言論自由不被濫用、更捍衛得來不易的民主不被虛假的資訊混淆，她決定提出告訴」。

陳菊說，「繼吳子嘉先生、張琍敏女士向她正式道歉後，張友驊先生也正式向她道歉，承認他的指控全屬未經查證的不實謠言」。

陳菊進一步表示，「這不僅證明她的清白，同時也嚇阻其他刻意散佈假訊息的人，提醒閱聽大眾注意訊息真偽，達成她提出訴訟的初衷」。

陳菊最後強調，「政治可以有立場差異，也必須要有監督制衡，但任何的批評指控都應該立基於事實之上，而不是恣意造謠、以訛傳訛。真相會越辯越明，杜絕抹黑造謠的歪風，台灣的民主才能更加成熟」。

她也說，「生命的過程很多時候是孤單、蒼涼，當曾參殺人式抹黑鋪天蓋地，謝謝大家的支持和信任，讓我有不放棄、再堅持下去的勇氣」。

(中時電子報)