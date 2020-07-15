中職今（15）日有一場富邦悍將、樂天桃猿補賽，雙方都推出洋投先發，富邦的伍鐸對上樂天的卡本特。富邦今天若輸球，上半季就單獨墊底，剩下的4場補賽如果都贏，則可與統一獅並列第3名。
伍鐸戰績2勝7敗、自責分率6.46，表現不穩定，目前是5連敗，能否在上半季結束前止住連敗，並將狀況調整到位，備戰下半季是重要課題。本季他對戰樂天5場先發吞下2敗，對戰自責分率5.84，投24.2局被擊出35支安打，包含6發全壘打，其中林立、郭嚴文各2轟，成晉、陳晨威各1轟。
至於卡本特本季表現頗為亮眼，戰績5勝2敗、自責分率3.95，暫居排行榜第2位。6月最穩定，曾連2場繳出7局、失1分好投；不過進入7月似乎又遭遇狀況，2場先發共投9局、失10分（9分責失），也是樂天無法阻止中信兄弟封王的因素之一。
卡本特本季對戰富邦悍將3場都是先發，拿下1勝、自責分率5.71，投17.1局被擊出23支安打，其中包含4發全壘打，分別挨了申皓瑋、范國宸、楊晉豪、林益全各1轟。
(中時 )
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