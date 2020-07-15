振興三倍券15日上路，台北市配合推出振興商圈抽獎活動，花200元就可抽奧迪A1百萬名車、電動機車Gogoro、禾聯電視機等獎品，但被質疑抽獎很沒誠意、誘因不足，市長柯文哲表示，好玩就好，報復性消費很厲害，並坦言自己是拿去綁悠遊卡，要花掉3000元太容易，再不行就叫老婆陳佩琪買菜都可以。

柯說，用悠遊卡花三倍券很容易，買1張高鐵票從台北到高雄來回就用完了，反正得在5個半月內花完3000元太容易，好處就是可小額消費，再不行叫陳佩琪拿去買菜都可以。

柯說，若用悠遊卡、悠遊付消費，悠遊卡公司就會準備獎品，民眾不用自行去繳發票，卡公司就會用電腦處理，相當容易，只要消費就好，然後某天就莫名其妙接到電話說抽到Gogoro。

「其實好玩就好！」柯說，振興券使用期拖到5個半月，時間太長，民眾還是會消費，但也不會因此就去多買，大概就買些平常要買的東西，不過現在報復性消費很厲害，風景區都爆滿。

(中時 )