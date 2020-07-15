改編自日本暢銷作家東野圭吾同名小說《解憂雜貨店》的IP舞台劇將於9月登台。《解憂雜貨店》全球熱銷1,300萬冊，由果陀劇場取得日本正式授權，演出真人劇場版，療癒系作品在疫後引起共鳴，目前票房直逼完售。

果陀劇場《解憂雜貨店》由日本株式會社KADOKAWA授權，通耀ACCESSBRIGHT聯合主辦，鎖定台、日劇迷，其中「雜貨店爺爺」一角由資深大腕演員張復建出演，這是張復建繼《暗戀桃花源》後，睽違4年再接舞台劇。

上半年遭受疫情衝擊，藝文團隊慘淡經營，果陀劇場長達四個月暫停演出的成本空燒，損失成本高達2,000萬元。果陀劇場執行長林靈玉說，只要不放棄，總還會有機會。透過天使會員計畫雪中送炭，讓果陀劇場在下半年獲得日本正式授權，推出療癒系作品《解憂雜貨店》。

果陀劇場《解憂雜貨店》故事描述三個闖空門的少年意外躲進了一間歇業多年、相傳能消煩解憂的雜貨店，過去只要在晚上將寫了煩惱的信丟進雜貨店鐵捲門的投遞口，隔天就可以在店後方的牛奶箱拿到回信解答！30多年後，奇蹟降臨在這家破舊的小店，當穿越時空收到來自過去的信件，原本自認毫無用處的少年們擔任起助人的角色，似乎每個人在內心深處，都有「被需要的需要」。

(工商 )