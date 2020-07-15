Western Digital宣佈全新16TB與18TB容量的Ultrastar HDD、WD Gold HDD及Ultrastar儲存平台已可在全球選購，以滿足大數據與企業級／中小企業儲存設備、軟體定義式儲存與超大規模部署等各式工作負載量。

持續創新以協助企業與快速成長的資料保持同步，Western Digital（威騰）宣布擴展其硬碟技術及容量的領導地位至更多資料中心解決方案。透過Ultrastar 18TB和20TB HDD技術平台的創新技術，於WD Gold系列中新增16TB和18TB容量的 CMR（Conventional Magnetic Recording）HDD。除此之外，同步推出一系列升級版Ultrastar JBOD（Just a Bunch of Flash）平台及Ultrastar混合儲存伺服器，兩者皆可內接Ultrastar 16TB和18TB CMR HDD。藉由自家垂直整合能力與廣泛的產品組合，Western Digital持續保有獨特定位，以滿足客戶設計自家儲存基礎架構以提升效率及生產力時的資料需求。

研究機構TRENDFOCUS副總裁John Chen表示，Western Digital廣泛的資料中心HDD解決方案產品組合能確實滿足各式客戶需求，尤其對於想要轉換到18TB、甚或想要極大化容量優勢而選擇20TB 疊瓦式磁紀錄（SMR）硬碟的雲端和OEM客戶當中，更能取得先機。由於目前尚無其他符合成本效益的替代產品可用於數據大量成長的趨勢，企業級容量硬碟將持續主導近線儲存（Nearline Storage）與二線儲存（Secondary Storage）市場，因此我們預測百萬兆出貨量的近線硬碟複合年均成長率將高達32.5％，並在2024年達到1.9ZB。

Western Digital於各種技術層面上持續創新，例如能量輔助（energy assist）、機械設計、材料和紀錄技術。2019年9月公布且現已開始出貨的20TB Ultrastar DC HC650 host-managed SMR HDD以及16TB 與 18TB Ultrastar DC HC550 CMR HDD，是業界首款能量輔助磁紀錄技術（EAMR）產品。除了採用Western Digital的HelioSeal設計以提供傑出能源效率，還搭配業界首創的Triple Stage Actuator（TSA）機械創新技術強化磁頭定位準確度並提供更高容量，領先業界的磁紀錄密度。9片磁碟硬碟設計更能為客戶提高佈建效率與擴展資料中心環境的規模，提供無與倫比的總整體擁有成本價值。

透過託管服務供應商（MSP）提供全球領導雲端軟體與技術解決方案的Datto基礎架構工程部門副總裁Joe Carvalho表示，我們很高興能測試驗證Western Digital最新款Ultrastar HDD 18TB的可靠性與容量創新技術，並期望未來能持續鑒定能為我們客戶帶來強大價值的科技技術。

繼近日推出WD Gold NVMe SSD之後，Western Digital針對通路客戶再度擴大WD Gold硬碟產品系列，提供16TB和18TB CMR HDD容量。新款WD Gold CMR HDD現已上市並提供5年有限保固，專為企業級伺服器與儲存系統、繁重工作負載量與各大數據應用量身打造。

WD Gold HDD的MTBF（平均故障間隔）最高可達250萬小時，能提供更高的可靠性與耐久性，且具振動防護技術可使效能提高並保持穩定性。WD Gold HDD以每年最高550TB的工作負載量而定義設計，為3.5吋硬碟中工作負載量最高的產品；而採用Western Digital的HelioSeal技術則可提高容量並擁有低耗電率。

Western Digital同步推出Ultrastar Data60和Data102 JBOD，與Serv60+8儲存伺服器，具備4U外型規格，總容量可高達1.836PB。三者均已升級可使用企業級16TB和18TB容量的Ultrastar DC HC550 CMR HDD。這幾款升級版新平台現已上市並提供5年有限保固，其中採用Ultrastar DC HC650 20TB SMR HDD的升級版Ultrastar平台則可望於下一季上市。

Ultrastar Data60和Data102是新一代可分解式儲存（Disaggregated Storage）和軟體定義式儲存（SDS）基礎架構的關鍵元件；Ultrastar Serv60+8是一款大容量的混合儲存伺服器並內建運算功能；而Ultrastar平台能解決大型企業客戶、OEM、雲端服務供應商和整合服務商對密集、可共享式HDD或混合儲存的嚴苛需求。Data60和Data102能提供彈性搭配HDD與SSD組合，以最多可配置24顆SSD為上限；Serv60+8則可自行選擇中央處理器、記憶體和硬碟組合。上述的彈性搭配皆能讓企業在容量、效能和成本之間取得平衡。

Western Digital整合其對硬碟特性及系統的知識，為以上平台建置兩項創新設計以增加資料可靠度。Western Digital獲得專利的IsoVibe隔振技術（Vibration Isolation），即使在繁重的工作負載量下仍有助於確保效能穩定性。此外，Western Digital創新的ArcticFlow熱區冷卻技術，相比傳統系統能讓硬碟在更低溫且穩定的狀況下運轉，降低風扇轉速、減少振動、降低耗能、讓運轉更為安靜，進而提高可靠性。同時使用IsoVibe以及ArcticFlow的組合經實驗證明，與Western Digital前一代平台相比可有效降低硬碟的市場返修率高達62％。

ESG資深分析師Scott Sinclair表示，具備IsoVibe和ArcticFlow兩大功能，Western Digital已成功將自家淵博的硬碟知識整合到平台上並能在應用現場發揮最佳作用與效能。所有現代IT組織在評估儲存硬體時，必須將這些革新概念列入考慮，如硬碟平台等這類的後台裝置，都能幫助組織降低隱藏的儲存成本。

Western Digital裝置與平台部門資深副總裁Yusuf Jamal表示，現今的雲端服務供應商和系統整合商有一個共通處：需要多層次的儲存策略，並利用多種技術以管理海量的珍貴資料和各種工作負載量。有別於產業中的其他廠商，Western Digital同時開發、製造並銷售NAND、SSD、HDD和平台，因此我們的資料中心產品組合兼具深度與廣度，能在合適的時間提供最適合的創新技術，並協助從超大規模雲端、企業到中小企業等所有的資料中心客戶解決最重要的資料基礎架構挑戰。

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