美光科技（Micron）宣布一項全面性計畫「技術應用支援計畫」（Technology Enablement Program，TEP），該計畫將提供技術資源、優先取得產品，以及和生態系統夥伴的接洽機會；並協助設計、開發和認證搭載DDR5（現今技術最先進的DRAM）的次世代運算平台。

今年1月美光宣布DDR5 RDIMM模組送樣後，美光以此為基礎推出DDR5技術應用支援計畫，將促使業界朝向發揮次世代、以資料為中心等應用價值的目標向前邁進一大步。益華電腦（Cadence）、瀾起科技（Montage）、Rambus、瑞薩電子（Renesas）和新思科技（Synopsys），均為美光DDR5「技術應用支援計畫」成員。

DDR5可改善效能、容量和可靠性，它將讓現代資料中心能夠為持續快速成長的處理器核心數，提供記憶體頻寬；DDR5也有助於滿足顧客對資料中心的可靠性、可用性和可支援性方面不斷上升的需求。與前代DDR4相比，DDR5將提供兩倍以上的有效頻寬，減輕每個核心頻寬的密集運算，在各種應用上實現高效能，並改善功耗管理。

美光運算與網路業務部門資深副總裁暨總經理Tom Eby表示，美光持續與世界最大的伺服器及超大規模公司有深入的技術合作，協助他們更了解DDR5將如何為其獨特的工作負載量帶來優勢。我們很榮幸現在能透過「技術應用支援計畫」，將這樣的合作延伸至整個生態系統，並進一步加速此關鍵次世代技術上市。

通路合作夥伴在新技術的開發和採用方面也扮演著非常重要的角色。在DDR5技術應用支援計畫中，美光將與經銷商、附加價值銷售商和OEM／ODM等合作夥伴進行合作，這些合作夥伴會負責將搭載DDR5的創新產品推進市場。

美光消費產品事業群副總裁暨總經理Teresa Kelley表示，Crucial在其研發程序的每個步驟中都與合作夥伴和顧客密切合作，以確保順暢轉移至DDR5技術。從啟動到驗證及最終認證，Crucial致力於為所有通路的顧客提供DDR5記憶體解決方案，無論是運用於資料中心、消費者或是遊戲應用上。

符合資格的合作夥伴可藉由參與此計畫充分利用與美光的世界級合作、品質和支援，更可獲得其他特定利益，包含特定DDR5元件和模組；最新的DDR5產品；包括協助產品研發和評估的規格表及電氣和熱導模型等，以及有關訊號完整性的諮詢和其他技術支援；可協助晶片和系統層級設計的生態系統夥伴支援。

益華電腦IP集團產品行銷副總裁Rishi Chugh表示，DDR5最大的關鍵在於容量，特別適合用於企業、雲端和大數據應用。益華電腦已與美光進行DDR5 DRAM的合作超過兩年，造就市場上超過15個益華電腦DDR5 IP的授權顧客採用美光DDR5 DRAM。

瀾起科技業務和企業研發副總裁Geof Findley表示，身為頂尖DDR4記憶體邏輯供應商，瀾起科技很期待與美光合作，推出高效能DDR5 RDIMM和LRDIMM。我們很高興能提供LPDDR5邏輯裝置的全面性產品組合，包括DDR5 RCD、DDR5 DB、DDR5 SPD-Hub、DDR5 PMIC和DDR5溫度感應器，並協助推動產業快速採用DDR5記憶體。

Rambus積體電路部門副總裁暨總經理Chien-Hsin Lee表示，Rambus是第一個提供適用於DDR5 DIMM的矽驗證DDR5記憶體介面晶片組的公司，很高興能透過我們的RCD和資料緩衝晶片啟用DDR5生態系統。我們很榮幸能與像美光這樣的領導品牌合作，提供高品質的解決方案以加速上市時間，並促進尖端資料中心和雲端系統採用DDR5記憶體。

瑞薩電子資料中心業務部副總裁Rami Sethi表示，瑞薩電子一直處於業界領先的地位，提供全套矽解決方案以支援各種DDR5 DIMM。多年間，我們與美光等生態系統夥伴和顧客建立了穩固的合作夥伴關係，這對為產業帶來次世代運算架構而言至關重要。

新思科技IP行銷與策略部門資深副總裁John Koeter表示，身為DDR IP的領導供應商，新思科技持續與美光合作以協助共同客戶，在許多代DDR標準上達成矽晶片的成功（silicon success），其中也包括DDR5。具有差異化功能（例如以韌體為基礎的訓練）的新思科技矽驗證DesignWare DDR5 IP已使用美光的DDR5 DRAM進行驗證，提供低風險的解決方案。設計人員可以充滿自信地將DDR 控制器、PHY和驗證IP解決方案整合至其高效能運算SoC，以滿足資料速度、頻寬效率、容量和RAS要求。

(工商 )