振興三倍券15日將正式上路，預約紙本的民眾今上午開始也可以陸續在各通路領取。據了解，由於民眾在八大通路領券太過踴躍，導致系統出現壅塞當機情況，經濟部官員表示，「沒有聽說關閉整個系統」，由於系統介接太多界面，暫時有出現問題，因此正在檢查調整。

經濟部表示，系統後台在上午10點時，觀察到出現大量交易湧入，且有部分交易開始有逾時未能交易成功現象，所以啟動流量管制機制，暫停三倍券系統服務，進行查檢，並同步進行流量導流作業，期間陸續恢復服務，至10點半後已經全面恢復服務。另外，預購量較大的超商業者也會視門市領取狀況，啟動自己的流管制，避免領取量過大造成當機風險。

經濟部表示，使用數位綁定的民眾，從0時起就可以開始使用，而預約紙本的民眾則是上午也可以至各通路領取或至郵局臨櫃購買。負責盤點8通路預購量的經濟部商業司也指出，希望民眾可以分散，不用擠在前三天領券，「大家一定都領得到」，而預購量最大的通路統一超也祭出晚鳥領券的咖啡優惠。

除了通路商優惠，經濟部也正式公布官方晚鳥優惠，不論是決定晚三天去超商領券、甚至是30日前完成數位三倍券綁定的民眾，都有機會抽中圓山飯店價值破三萬的住宿券（含早餐），預計在31日抽出10位民眾，可分別獲得1名超過三萬價值、9名破萬價值的住宿券。

(工商 )