交通部觀光局「安心旅遊國旅補助方案」7月1日正式上路，希望能刺激消費、復甦國內景氣。雖新冠肺炎疫情趨緩，但夏天仍是很多法定傳染病的流行季節，且天熱易釀食物中毒，三井住友海上集團明台產物保險特別新增「法定傳染病關懷補償」及「食物中毒慰問保險金」於國內旅遊不便險保障範圍中。

根據交通部觀光局最新2018年國人旅遊狀況調查，國人平均每人出國次數一年僅0.71次，但國人年平均國內旅遊次數高達每人8.09次，且國內旅遊以個人旅遊、一日遊為大宗。但根據明台產險內部資料統計，個人國內旅遊投保旅行平安險+旅遊不便險的件數卻少之又少，只佔國外旅遊投保件數的十分之一左右，顯示國人安排國旅時對保險的規劃仍相當不足。

三井住友海上集團明台產物保險個人保險暨銷售本部資深副總經理柳元祥表示，除了新冠肺炎之外，『登革熱』及『漢他病毒』也都屬於法定傳染病，民眾出遊時應做好防護措施，同時也建議民眾出遊前透過線上投保國內旅行平安險+旅遊不便險，旅程中確診法定傳染病即可申請定額『法定傳染病關懷補償』6,000元。

此外，依衛生福利部食品藥物管理署統計，2019年食物中毒案件近7,000件，刷新23年來最高紀錄，且多發生於5至9月，因此明台產險也特別將「食物中毒慰問保險金」納入國內旅遊不便險保障範圍中，旅行期間經合格醫師診斷為食物中毒即可申請賠付定額3,000元。

明台產險表示，以透過該公司官方網站線上投保旅行平安險+旅遊不便險為例，投保身故/失能保險金最高200萬元的方案1天只要104元，保障內容也包含傷害醫療、旅行法律責任、法定傳染病及食物中毒等項目。

明台產險說，即日起至9月底前，於明台產險官方網站投保旅遊險、汽/機車強制加任意險或寵物險，即可獲得市價30,000元momo紅利金的抽獎資格；汽/機車強制加任意險到期日30天前透過明台產險官方網站完成續保還可抽1,000元即享券（可用於王品集團、遠東SOGO百貨等五大品牌）。

(工商 )