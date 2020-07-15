大陸晶圓代工龍頭中芯國際16日將在科創板上市，但15日中芯國際H股走勢由漲轉跌，盤初漲幅一度升破7％，但隨即迅速跳水轉跌，跌幅一度超過7％，現跌6.10％報39.25港元。

中芯國際14日晚披露，公司股票將於16日在上海證券交易所科創板上市，股票發行價為每股人民幣（下同）27.46元，境內發行股票總數為16.86億股，其中10.4億股在16日起上市交易，此次預計募集資金462.87億元，刷新科創板最高紀錄。

(工商 )