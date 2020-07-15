南韓35歲女星朴韓星，去年因老公捲入「勝利夜店Burning Sun事件」而遭到網友撻伐，演藝事業跌入谷底，她也因此在螢光幕前消失一年。14日韓國媒體報導中指出，目前她已整理好首爾的一切帶著孩子搬離住處。

朴韓星擁有亮麗外表、清新氣質，過去曾以《幻想情侶》、《Oh My Lady》、《我有愛人了》等戲中逐漸打開知名度，2017年嫁給金融圈丈夫並生下一子後，她也以最快的速度回歸，沒想到老公劉仁碩竟在去年被爆出是「Burning Sun事件」的其中一員，更在6月份開庭時全盤認罪，讓她即使跳出來為老公請願再道歉也挽回不了人氣。

自從事件爆發後已消失一年多的她，近似遭到韓媒《STARNEWS》爆料，朴韓星已整理完首爾的住家，與老公及兒子一同搬去濟州島生活，而據當地居民透露，他們一家搬去濟州島後生活穩定，暫時應該都不會有復出的打算。

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(中時電子報)

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