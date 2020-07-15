今年，除了美中爭霸和全球疫情，還有一件事讓台達電創辦人鄭崇華每天掛在心上，那就是三峽大壩。

7月3日，在余紀忠文教基金會的論壇上，鄭崇華公開了他心裡的這項憂慮，「大家知道，這兩天的大雨，是因為氣候變遷。」他說，尤其是長江的水壩做得這麼大，他雖然人在台灣，可是天天都在問，「大陸的水，今天怎麼樣了？」

鄭崇華透露，當年很多人邀他到武漢去投資，他不敢去，原因之一就是離武漢不遠的三峽大壩，是全球最大的水壩。他解釋，關鍵在於全球暖化，這座水壩「即使原來設計得很好，可是氣候變遷跟原來Expect（預期）的狀況是不一樣。」他擔心地說，IPCC（聯合國政府間氣候變化專門委員會）所講的紀錄現在都超過了，兩極的冰都融得這麼厲害，讓全球暖化對三峽大壩的威脅又多加了一項。他一再強調，「你去想想這個水壩有多少水，這是個很嚴重的問題。」

近期由於長江上游暴雨造成汛情，已讓三峽大壩的安全性受到各界質疑。鄭崇華以科技大老的身分發出此說，更令人擔憂若全球暖化持續惡化，降雨集中的現象更嚴重，三峽大壩的未來恐不樂觀。...【更多精彩內容，請參閱最新一期《財訊雙週刊》】

(中時電子報)