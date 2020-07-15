109年台北市青年盃滑冰錦標賽上周登場，出現不少未來之星，其中男子組李宇翔與女子組丁子涵更被視為是超級新星，有機會站上冬季奧運舞台。13歲台美混血美少女林宜帆同樣令人驚豔。

李宇翔年僅才13歲，今年確定「越級」比賽，生涯首度離開少年組，參加青年組賽事，表現一點都不生澀，表演中完美展現所有三週跳與組合連跳動作，且兩天的賽事都掄元。

14歲的丁子涵同樣連奪兩個冠軍，尤其第二天長曲一掃首日太久沒比賽的生疏感，優雅的動作，加上高難度的三圈連跳，表現幾近完美，現場驚呼連連，博得滿堂彩。

教練陳國文表示，「數月沒有比賽，丁子涵在場上感到生疏，且掌握不到節奏，首日短曲出現了不少失誤；但第二天長曲，我們調整了上場前的熱身動作，讓整體比賽的節奏掌握的更好，除高難度的跳躍組合執行很確實外，丁子涵的滑行表演也特別流暢。」

台美混血少女Audrey林宜帆10歲才開始滑冰，短短三年間已展現大將之風，目前已經能做出三週跳躍動作，成長速度令人驚豔。

Audrey擁有一張標緻的鵝蛋臉和超級長腿，在場上自信非凡，媽媽Kelly透露，「他很享受在鎂光燈下表演的感覺，大場面反而能激發潛能，許多高難度動作都選擇在比賽中嘗試，且一次就成功。」

Audrey興趣廣泛，嘗試過許多運動，包括空手道、跳舞和足球，同時也喜歡烹飪、拉小提琴，甚至圍棋也難不倒她，但對於滑冰則是特別情有獨鍾。

目前Audrey決定嘗試朝選手之路努力，每天清晨五點就到小巨蛋練習，並向學姊丁子涵看齊。她說，「丁子涵不僅滑冰很厲害，讀書也難不倒她，希望能同時兼顧滑冰與課業，均衡發展。」

(中時 )