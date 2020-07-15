岡山郵局採分流方式，供民眾領取三倍券。（林瑞益攝）

振興三倍券今天(15日)上路，住在岡山區的蕭姓奶奶一大早就到岡山郵局等候，成為郵局第一批領三倍券的民眾，她表示，政府此舉實在很擾民，希望可以再便民一些。

岡山區一早就下起雨來，雨勢忽大忽小。許多民眾冒雨到岡山郵局領取三倍券。由於有些民眾此前排隊領取口罩的經驗，所以一些長輩一大早就到郵局排隊。

蕭姓奶奶表示，她幫家人領取，但因為要填資料，所以請媳婦幫忙。她建議政府可以交代各區的里長去發送三倍券，減少郵局人員的負擔。

吳姓阿公來得比較晚，號碼牌領到135號。由於郵局採分流領取，一個梯次60名民眾領，他得等到第三個梯次才能領。他建議政府做事要周全一點，比如直接發現金，不要讓民眾疲於奔命。

李姓女士表示，她是在近9時才領到消費券，覺得政府連分錢都不會，還要花錢印振興三倍券，讓民眾排隊去領取，實在很不方便。也有民眾說，她上午沒事，就到郵局等候領三倍券。

(中時 )