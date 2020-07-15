連展投控(3710)將於7月16日舉行法說會，連展投控旗下連展科技連接器及連騰科技的因遞延訂單發酵，筆記型電腦無線天線在第2季均創下佳績，而連訊通信營收也很穩定，帶動第2季合併營收22.57億元，較去年同期成長16%，創下單季歷史新高，連展投控預估，今年將有機會轉虧為盈。

連展投控旗下子公司分為連結器，無線通訊，光纖通訊等三大電子類，其中連展科技為連結器廠，產品主要運用於PC、平板電腦及智慧型手機等領域，公司USB Type C Cable以單一介面規格橫跨個人電腦、平板電腦及智慧型手機等，讓使用者可用同一條線連接各種不同設備，藉由同一介面同時傳輸Data、Video及快速充電，並可透過轉換器支援Display Port與HDMI格式，隨著新產品導入USB Type C介面增加，預期連接線成長幅度大增，在後續發表的規格USB 4.0下，傳輸速度更快且整合Thunderbolt 3與PD功能擴充支援QC，使Type C接口的地位更佳穩固。

連騰科技主攻各類型無線通訊技術天線，長期耕耘無線通訊技術與高速網路複合式通信領域，無線通訊市場預計2020年中3GPP Rel-16標準將制訂完成，除了增進運作效能、定義如5G專網等架構之外，更針對uRLLC與IIoT等直產業應用相關技術標準進行擴充，後續R17標準將朝向如5G工廠、5G醫院等應用需求功能強化，預期此波發展將會帶動網路基礎建設進一步升級，此外，室內外高頻寬網路基站建置的需求，境運算將與無線通信領域界接，提供大物聯網的有線與無線等系統上網服務。

至於連訊通信過去主動元件以10GBASE為主的光收發模組，目前逐漸移轉到25GBASE(28Gbit/s)的應用，400GBASE在2020年成為整個高速傳輸市場的主流產品，方案提供區分為兩大類型，採用雙芯光纖為主的以波分WDM的方式達成400G，另一方式則是採用多芯數光纖並列傳輸，因此多通道光纖傳輸的應用漸漸熱門起來，如QSFP+系列光收發模組產品，而MPO/MTP等多通道光纖傳輸型連接端口，也成為市場積極採用的產品；影音應用部分，目前HDMI1.4版在Full HD 3D電視及藍光DVD播放器的應用已日漸普及，未來在非蘋果系統品牌電腦、智慧型手機應用仍然有成長潛力。

此外，由於HDMI1.4版已被破解有遭盜拷之疑慮，全球主要影業要求相關傳輸設備另搭配加碼影像保護升級功能，HDCP規格亦提升至2.2版以符合八大影業要求，配合上述修正升級至HDMI2.0版需求(頻寬加大內容保護升級)將明顯增加，勢必帶動此部分影音產品的升級或換機需求。

受疫情影響出貨遞延，連展投控實際營收低於原本預估，但第2季補足第1季的遞延訂單，第2季合併營收22.57億元，創下單季歷史新高。

此外，連訊通信及連騰科技均預計在年底前公發上興櫃。

(時報資訊)