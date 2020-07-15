在重啟商業活動帶動下，美國6月消費者物價創下將近8年來最大漲幅，但基本通膨趨勢顯示美國通膨仍將低迷，讓聯準會能繼續為疲弱的經濟挹注資金活水。

美國勞工部周二公布，受汽油與食品價格上漲帶動，美國6月消費者物價指數（CPI）較5月上漲0.6%，扭轉連續3個月的下跌，超出市場預期的月漲0.5%，並創下自2012年8月來最大漲幅。美國5月CPI月跌0.1%。

與去年同期相比，美國6月CPI上漲0.6%，高於5月創下2015年9月來最小增幅的年增0.1%，表現符合市場預期。

汽油價格在連跌5個月後大漲12.3%。

6月核心CPI（排除波動較高的食品與能源價格）月漲0.2%、年漲1.2%，高於市場預期的月漲0.1%、年漲1.1%。此外，美國6月非公部門每周平均實質所得下滑2.3%。

受新冠肺炎疫情打擊，美國經濟在2月陷入衰退，為了提振經濟，美國政府推出前所未見的財政與貨幣激勵政策。聯準會透過異於尋常的一連串措施為經濟挹注資金，包括推出大規模資產收購計畫，以及提供企業貸款方案。美國政府則已推出規模近3兆美元的振興紓困方案，導致6月份的預算赤字創下歷史新高。規模空前的激勵方案引發通膨將升高的擔憂，但部分經濟學家認為，在創記錄的3300萬人仍在請領失業給付的情況下，美國的通膨估將保持溫和。

(時報資訊)