廣達(2382)旗下雲達科技（Quanta Cloud Technology; QCT）以領先業界的5G n79獨立組網（Standalone; SA）電信技術及設備，攜手10家跨領域的台日業者，共組「5G 臺南隊」，驅動臺南市5G垂直場域應用，以市內開放的各公私部門場域作為應用驗證的主要基地，首次合作重點在於製造、交通運輸、娛樂展演、農漁養殖。5G獨立組網技術為企業專網重要根基，雲達科技期許未來能以臺南市5G n79獨立組網成果為基礎，擴大應用於5G企業專網市場。

廣達今年以來股價由低點50元一路反彈，今盤中挑戰80元整數大關。

雲達科技總經理楊麒令表示：「5G 臺南隊只是一個開始，我們期待這樣的合作會迸出更多的火花，讓團隊成果延續，接著在海外市場豐收連連」。

隨著世界各地陸續進入5G時代，關於5G所帶來效益的討論有增無減，雲達科技認為5G對職業場域的效益將大過於對生活場域的效益，因為5G會促進企業專網的普及，而企業專網是驅動企業數位轉型的催化劑。全球行動通訊系統協會（GSMA）在最近出版的市場報告（Mobile Economy Report 2020）中指出，5G是在行動通訊歷史上一個嶄新的世代，因為其對企業的影響會超過對消費者的影響，而獨立組網將為企業帶來前所未有的效益。幾個國際調研機構預估資料顯示，5G在企業市場未來幾年的複合成長率將高達40%以上，極具市場價值。

(時報資訊)