今年上半年全球經濟受到突發的新冠肺炎疫情重創，中央研究院對2020年臺灣經濟成長率下修，然而展望下半年在科技產業支撐和政府紓困與前瞻計畫帶動下，臺灣經濟可望逐步回溫，因此修正2020年實質經濟成長率為1.15%，保住1的關卡。

去年12月時，中研院表示，美中貿易戰帶動的轉單效應與台商回流動能，持續影響臺灣經濟。中研院經濟所形容2020年景氣「外冷內溫」，經濟成長率持續穩定成長，預估今年全年實質經濟成長率為2.58%。

中央研究院經濟研究所今早公布最新估值，經濟數據預測如預期大幅下修，但中央研究院以「2020年臺灣經濟情勢總展望之修正─全球大疫下的生機」為主題，預期下半年經濟將比上半年稍有起色。

中研院表示，2020年上半年，全球經濟因新冠肺炎(Covid-19)疫情之爆發而備受衝擊，造成消費與投資動能下降，生產製造與貿易活動急速降溫。我國則在海外需求降溫伴隨國內消費疲軟下，第一季實質GDP年增率僅達1.59%。隨著肺炎疫情衝擊之效應逐漸顯現，國際貨幣基金組織(IMF)於6月預測今年全球經濟衰退將擴大至4.9%，顯現外在環境相當險峻。展望下半年，全球經濟仍因疫情反覆而復甦緩慢，將抑制我國外貿動能，然而在科技產業支撐和政府紓困與前瞻計畫帶動下，臺灣經濟可望逐步回溫，因此修正2020年實質經濟成長率為1.15%。

展望下半年，中研院指出，下半年經濟復甦力道仍受制於疫情的後續發展。儘管各國逐步解封，但疫情控制未見明朗，全球經濟復甦前景依舊嚴峻。我國因防疫有成，加以臺商回流投資與貿易轉單效應持續，以及政府推動財政刺激方案與加速公共工程建設之執行，國內景氣可望逐漸復甦。綜觀國際情勢動向詭譎多變，美中衝突加劇與新地緣政治風險頻傳，以及債務風險陡升加深金融市場之脆弱性，國際景氣能見度尚屬不明，須審慎關注其後續發展。因此，考量上述不確定因素下，2020年全年實質GDP成長率的50%信賴區間預測為0.07%，2.33%，即最差情況為0.07%，最樂觀則為2.33%。

(時報資訊)