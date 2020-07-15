交通部觀光局14日舉行「2020全球推廣行銷線上會議」，由局長張錫聰親自主持，全球駐外辦事處不分時區同時上線，會議聚焦討論疫後市場振興策略、及開放邊境後即應啟動各項振興作為，以儘速恢復來台市場規模。

台灣觀光已連5年挑戰千萬人次，2019年來台人次再創新高紀錄，使台灣觀光邁向新的里程碑。今年面對新冠肺炎疫情衝擊，尤以觀光產業影響最鉅。不過，在考量疫情因素下，認為各市場仍應維持台灣觀光的聲量討論熱度與達標。

對此，觀光局一年一度的「駐外辦事處行銷推廣研討會議」，已由國際組在疫情期間分2階段辦理視訊會議，要求各駐外辦事處應以新思維提出疫後各項計畫的必要性、預算需求、預定達成效益，且必須逐案或逐年進行滾動檢討，以汰蕪存菁。

因此，各駐外辦事處於疫情期間仍持續運用各種線上活動，辦理台灣通檢定或與網紅、旅遊平台合作宣傳，同時舉辦業者線上交流會及教育訓練，運用不同露出通路宣傳台灣安心安全旅遊環境，盼能讓台灣成為國際旅客疫後出境旅遊的首選目的地之一。

因應各國疫後爭取國際旅客的競爭態勢，觀光局6月聽取各市場入境遊旅行業者建議，並密集與各駐外辦事處研商，掌握駐地觀察第一手市場發展及趨勢，共同擬定疫後有助快速拓源的行銷策略，以能於邊境開放後加速恢復來台旅客人次水準，擴大觀光產業復甦力道。

對此，各駐外辦事處針對疫後市場振興均提出不同對策，觀光局要求務必配合疫情影響民眾出國旅遊需求加強數位行銷、辦理虛擬推廣活動、推出自由行（FIT）或適合團體旅客的高CP值個人化旅遊產品因應。

張錫聰表示，全球觀光市場受新冠肺炎疫情衝擊更勝於2003年的SARS，來台旅客恢復去年水準將需要一段復原期。疫情趨緩後各國雖以國內旅遊優先，但一旦邊境開放後，觀光局將面臨各國爭取國際旅客的激烈競爭。

張錫聰指出，交通部長林佳龍亦關心觀光局的海外行銷策略與作為，請各駐外辦事處在駐地務必就各目標市場變化及早部署，同時應擬具疫後有助快速拓源的短、中、長程行銷策略，以因應多變的市場需求。

(時報資訊)